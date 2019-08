O acordo de patrocínio que 'obriga' clube espanhol a receber médio chinês de 39 anos

A Sociedad Deportiva Ponferradina, equipa da segunda da segunda divisão em Espanha, assinou um acordo de patrocínio com uma empresa chinesa em que, além do dinheiro que encaixou, foi 'obrigada' a receber um futebolista chinês, de 39 anos.





Leilei Gao, médio ofensivo, vai alinhar pelo Ponferradina por 6 meses, com a opção de prolongar o contrato até junho de 2020. O salário não será pago pelo clube.O Ponferradina vê o acordo como uma boa possibilidade de entrar no mercado chinês e tem boas expectativas relativamente ao futuro. E o jogador que recebeu, não obstante a idade, não é propriamente 'tosco'. É um futebolista que tem muito prestígio no seu país, que já jogou na Nova Zelândia, na Finlândia, nos Estados Unidos, tendo também passado por Espanha.