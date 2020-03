O acordo entre a direção do Barcelona e o plantel: Conheça toda a história

Lionel Messi comunicou recentemente que o plantel do Barcelona aceitou baixar os respetivos salários em 70% enquanto a pandemia covid-19 perdurar e condicionar a atividade do clube. Contudo, o acordo entre as estrelas da formação catalã e a direção só foi alcançado ao fim de dez dias de negociações.





A 14 de março, o Barcelona teve que suspender todas as atividades. Sem Liga espanhola e Champions, o Camp Nou foi forçado a encerrar, fechando aí uma das fontes de rendimento para o clube, que viu também o seu museu e a loja oficial fecharem portas. Ora, juntando a ausência destas receitas, à venda de bilhetes e direitos televisivos, a direção do emblema catalão informou que não poderia cumprir o orçamento (1.047 milhões de euros) estipulado para a presente temporada.Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, reuniu a com todos os elementos da direção para começarem a ser delineadas algumas estratégias para fazer face a esta situação inédita. A ideia principal que esteve sempre em cima da mesa foi a redução dos salários dos jogadores do plantel principal - algo que poderia fazer o que clube poupar 32 milhões de euros -, como de todos os elementos da equipa técnica e outros funcionários.Bartomeu ficou de falar com o plantel e transmitir-lhe a ideia, mas a informação começou a circular na comunicação social espanhola antes do tempo. A 20 de março, Bartomeu lá se reuniu com os quatro capitães (Lionel Messi, Piqué, Sergio Busquets e Sergi Roberto) para lhes dar conta das intenções da direção. Os craques, que já estavam à espera desta medida, aceitaram prontamente baixar salário. Nessa reunião, começou a falar-se da tal redução de 70%.Os capitães falaram com o restante plantel… e aí começaram os problemas. Muitos jogadores acharam que a proposta não estava de acordo com a legislação ERTE (método pelo qual uma empresa a atravessar uma situação excecional procura obter autorização para despedir trabalhadores, suspender contratos ou reduzir horários), nem com certos trâmites fiscais. A direção estava a par de todos os inconvenientes, porém também sabia que a equipa continuava disposta a baixar o salário. Contudo, as estrelas blaugranas ficaram insatisfeitas com algumas noticias veiculadas pela imprensa, entre as quais que o plantel estaria a ‘torcer o nariz’ à redução de salários e que a direção estava a pensar aplicar medidas duras a funcionários do clube.Desde então, todos os jogadores começaram a estudar maneiras para elaborar o corte salarial e ajudar outros trabalhadores do clube que estariam em risco… até que surgiu o entendimento no final da semana transata,: a redução salarial foi aceite, os trabalhadores do clube iam ser ajudados e ainda deixou um recado à direção do Barcelona.