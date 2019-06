Filho de Jose Antonio Reyes assinou pelo Real Madrid e já recebe conselhos de Fàbregas

O filho do malogrado José Antonio Reyes mostrou este sábado pela primeira vez as suas novas cores, ao posar com a camisola do Real Madrid numa publicação feita no Instagram. A partilha de José Reyes Lopez mereceu vários comentários de felicitações, como o caso de Cesc Fàbregas, antigo colega de equipa do ex-jogador do Benfica, que na mesma rede social deixou até um conselho ao pequeno jogador, que irá representar os infantis B do Real Madrid.





"Luta e, acima de tudo, nunca deixes de acreditar. Além disso, sê humilde como sempre. Muitíssima sorte, craque", escreveu o jogador do Monaco, de 32 anos.