O contrato que poderia ter mudado a carreira de Iniesta: aos 12 anos escolheu rumo

Durante mais de duas décadas Andres Iniesta representou o Barcelona. O médio espanhol, que atualmente é jogador dos japoneses Vissel Kobe, ganhou o seu lugar na história tanto do Barcelona, onde conquistou todos os títulos, como da seleção espanhola, campeã da Europa e Mundial, na sua era. Mas a história do menino que entrou no clube catalão com 12 anos poderia ter sido bem diferente.





O jornal 'Sport' teve acesso ao contrato que o Albacete ofereceu ao jogador, a 6 de junho de 1996. Dias antes, conta a publicação, Iniesta tinha estado em destaque no torneio Alevín de Brunete. E o presidente do clube de Castilla-La Mancha percebeu desde logo as qualidades do jovem jogador e quis agarrá-lo. Reuniu-se com Jose Iniesta Lujan, pai e representante legal do jogador.O contrato entraria em vigor a 1 de julho de 1996 e o Albacete pagaria uma bolsa mensal ao jovem Iniesta, além das despesas de deslocação entre casa e o centro de treinos.No contrato ficava também estabelecido que Iniesta seria obrigado a se mudar para a cidade de Albacete aos 15 anos, os custos seriam suportados pelo clube.O Albacete tinha previsto ainda um acordo para quando o jovem jogador chegasse à equipa principal. Uma das cláusulas indicava que Iniesta, durante a vigência do contrato, logo que jogasse pelo menos 45 minutos em 10 jogos oficiais passaria a ganhar o salário mínimo garantida pelo acordo entre a Associação de jogadores e LaLiga na época.O Albacete tinha tudo planeado desde o primeiro minuto. No entanto, não foi o único clube de olho no menino de 12 anos que se destacou no torneio Alevín de Brunete e nesse verão de 1996 Iniesta escolheuingressar no Barcelona. Já o contrato do Albacete ficou em branco mas na história do clube.