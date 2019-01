O dia em que o chefe de segurança do Barça acordou Dembelé para impedir um atraso

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Depois da tempestade em que se viu envolvido há cerca de um mês, devido aos seus constantes episódios de mau comportamento, nomeadamente atrasos aos treinos , Ousmane Dembélé parece ter encontrado a bonança e os bons rendimentos no relvado. Ainda assim, a fama de 'bad boy' persegue-o, como ficou bem patente na declaração do seu cozinheiro pessoal, que num documentário da RMC, intitulado "Dembélé, o insaciável", partilhou uma história do dia em que o segurança do Barcelona impediu que o avançado francês se atrasasse na chegada ao treino."Num dos primeiros dias em que estive com o Ousmane, lembro-me que não estava mais ninguém em casa e estava tudo muito tranquilo. De repente ouvi um barulho bem forte e vi alguém do outro lado da porta a bater na porta com muita veemência. Abri e essa pessoa apresentou-se como sendo o chefe de segurança do Barcelona, dizendo que estava à procura do Ousmane, que estava no quarto de cima a dormir", lembrou o cozinheiro, num excerto do documentário que esta quarta-feira será emitido no canal francês.