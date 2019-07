O drama de Álex Moreno: não dorme e pouco come à espera de uma transferência

Os meses de verão costumam ser de alguma tensão para a maior parte dos futebolistas, sempre na expectativa de encontrar um novo destino para prosseguir a carreira em melhores condições. A situação é perfeitamente normal, até porque há negociações que se arrastam durante largas semanas e até meses, mas a de Álex Moreno atinge um extremo, já que está a levar o jogador do Rayo Vallecano a acusar a pressão tanto do ponto de vista físico como mental.





De tal forma que, segundo o 'AS', o lateral esquerdo atravessa de momento um quadro de depressão. Não dorme, mal come e assume figura de corpo presente nos treinos, claramente abalado pelo défice de energia e concentração que tem perante a situação que atravessa. Naturalmente, em face do sucedido, Paco Jémez tem deixado o lateral de 26 anos de fora dos encontros de preparação já disputados, por entender que este não tem condições para tal.Um mau momento que se explica pelo arrastar da negociação com o Betis, que não tem conhecido avanços e tem deixado o jogador cada vez mais afetado. O Rayo exige 12 milhões de euros e os andaluzes não passam dos 8, estando a negociação bloqueada há muito neste ponto, até porque nenhuma das partes parece disposta a dar o braço a torcer. No meio disto tudo quem vai sofrendo é mesmo o próprio jogador...