O 'fenómeno' Almería: dos carros dados aos adeptos às 13 contratações e 14 saídas num mês

No dia em que chegou para assumir o comando do Almería, o investidor saudita Turki Al-Sheik mostrou logo ao que vinha. O novo proprietário do emblema espanhol surgiu com a camisola da formação vestida, ao estilo craque em dia de apresentação , distribuiu sorrisos e acenos. Pôs mãos ao trabalho e começou a revolucionar o emblema da 2.ª Liga do país vizinho.Até esse dia 2 de agosto, os andaluzes tinham assegurado oito contratações (Tano Bonnín, Simón Moreno, Yanis Rahmani, Juan Ibiza, Nkaka, Gianni Rodríguez, Gonzalo Bueno e Mathieu Peybernes) e um novo treinador que não durou mais do que mês e meio: Óscar Fernández saiu sem aquecer o banco para dar lugar a... Pedro Emanuel . Mais: dos oito reforços da anterior direção 'sobrou' apenas o central Juan Ibiza. Somando com elementos da direção e adminstração do clube, saíram 14 pessoas... em 27 dias.Com o pé no acelerador até ao fecho do mercado, Turki Al-Sheik foi buscar mais 13 jogadores - Iván Balliu, Nikola Maras, Dragan Rosic, o ex-Sporting Petrovic , Jonathan Silva, José Carlos Lazo, Valentine James, Valentín Vada, Ante Coric, Darwin Núñez, Isah Aliyu, Arvin Appiah e Juan Muñoz - sublinhando a nova política do Almería: contratar jovens jogadores com contratos longos e assegurar empréstimos com opção de compra. Isso não impediu que tivesse de abrir os cordões à bolsa: Darwin Núñez, chegou do Peñarol por 8 milhões de euros e Arvin Appiah do Nottingham Forest por 8,8 - o extremo inglês de 18 anos tornou-se mesmo a contratação mais cara do clube e da segunda liga espanhola.Se investiu no mercado, também investiu nos salários: os jogadores do Almería, avança a 'Marca', são os mais bem pagos do segundo escalão do futebol espanhol.Animados com a volta que Turki Al-Sheik está a dar ao clube estão os adeptos que, além de depositarem grandes esperanças num regresso à La Liga, também estão a ver o vento soprar para o lado deles. É que o saudita também já sorteou carros entre os espectadores que marcam presença nas bancadas do Estádio de los Juegos Mediterráneos, casa do Almería. Aliás, o projeto de remodelação do estádio e a construção da Cidade Desportiva já estão em cima da mesa de Al-Sheik para avançar em breve.