O lance caricato que permitiu ao At. Madrid evitar a derrota frente ao Villarreal

O Atlético Madrid bem que pode agradecer a Aissa Mandi e a Rulli, defesa e guarda-redes do Villarreal, respetivamente, pelo empate (2-2) na receção ao submarino amarelo no encontro da terceira jornada do campeonato espanhol. A equipa de Diego Simeone encontrava-se em desvantagem no marcador quando, aos 90'+5 (!), o defesa-central atrasou a bola, de cabeça, para o guardião espanhol, que escorregou e viu o esférico entrar, lentamente, na sua baliza para desespero de todos os jogadores, equipa técnica e adeptos afetos ao Villarreal.





.@LaLiga | Atlético 2-2 Villarreal



Ainda nem nós acreditamos no que acabámos de ver Empata o Atlético com um Auto-Golo um pouco caricato #LaLigaELEVEN pic.twitter.com/seOo7dQe50 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 29, 2021