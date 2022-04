E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Atlético Madrid venceu em casa o Espanyol por 2-1 , para a 32.ª jornada da Liga espanhola, numa partida com final polémico. Os colchoneros chegaram ao triunfo com um penálti aos 90'+10, cometido por Raul de Tomás - que havia marcado antes o golo dos catalães -, num lance em que o árbitro consultou as imagens antes de tomar a decisão. Veja a jogada em baixo: