O miúdo de 14 anos que tem meia Europa atrás dele

Haraune Rachide é um nome que deve fixar para o futuro. Nascido na Mauritânia, o jovem de apenas 14 anos mudou-se no início de 2018 para Espanha, para estudar e jogar futebol.





Atualmente joga no Cornellá, um clube que milita na 2ª divisão B espanhola em futebol sénior, mas que está na divisão de honra de juvenis. Haraune Rachide já leva esta época 36 golos em 24 jogos. É destro, mas há quem acredite que é esquerdino, pela forma como dribla a bola com a canhota. De acordo com o jornal "As", no último teste de velocidade Rachide atingiu os 33,9 km/h, uma marca impressionante para um jovem de 14 anos que já foi convocado para a seleção sub-17 da Mauritânia e sub-16 da Catalunha.No Cornellá, Rachide joga mesmo no escalão acima do seu. Por tudo isto, o jovem está a dar nas vistas e já terá mesmo grandes clubes europeus a tentar contratá-lo.Escreve o "As", para além de vários emblemas de Inglaterra, em Espanha Atlético, Real Madrid, Barcelona e Valência estão a disputar Haraune Rachide.O talento do jovem já levou também a Adidas a dar-lhe um contrato de patrocínio. O futuro mostrará até onde chega Haraune Rachide, mas para já não restam dúvidas de que é um jovem para acompanhar de perto.