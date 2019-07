O primeiro dia de João Félix no At. Madrid: da insistência de Simeone ao lugar no sistema

As imagens do primeiro treino de João Félix no Atlético Madrid e com a companhia de Saponjic As imagens do primeiro treino de João Félix no Atlético Madrid e com a companhia de Saponjic

João Félix viveu esta segunda-feira o primeiro dia 'à séria' no Atlético Madrid. O quarto jogador mais caro da história realizou os dois primeiros treinos pelos colchoneros, com apresentação oficial pelo meio. E, em San Rafael, já foi possível ver que Diego Simeone tem muitas expectativas no internacional português, de apenas 19 anos, moldando-o à imagem de Griezmann, segundo o 'AS'.Depois de algum trabalho de força, passou-se ao trabalho com bola e o técnico argentino esteve sempre em cima de Félix, nomeadamente nos 'meiinhos', incentivando-o a roubar rapidamente a bola - como documenta o vídeo em cima. De resto, Simeone começou já a ensair o sistema do Atleti, um 4x3x3 em que, para já, o português surge na esquerda do ataque, um lugar atribuído também a Camello e Vitolo, que poderão assim ser concorrentes diretos. Pelo Benfica, recorde-se, Félix fazia dupla no ataque com Seferovic.Saponjic, por exemplo, esteve no centro do ataque, onde moram também Morata e Kalinic.Durante a conferência ao final da manhã, Félix disse que quer "fazer história" e ser lembrado no clube colchonero pelos seus desempenhos, fugindo a comparações com Cristiano Ronaldo. "O Cristiano Ronaldo é um grande jogador, talvez o melhor de sempre. Na seleção, ele sempre falou um pouco de Madrid, dos tempos que por cá passou, mas eu estou aqui para ser lembrado como o João Félix, quero ser eu mesmo", afirmou o ex-jogador do Benfica, durante a apresentação, que decorreu no auditório do Wanda Metropolitano, em Madrid.A cerimónia contou com a presença do presidente do clube, Enrique Cerezo, de Paulo Futre, antiga estrela dos 'colchoneros', e de Jorge Mendes, agente do jogador, além de familiares e amigos de João Félix.