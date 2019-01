O que estava Guardiola a fazer na apresentação de Brahim Díaz no Real Madrid?

Brahim Díaz foi apresentado esta segunda-feira no Santiago Bernabéu como reforço do Real Madrid . O jogador esteve acompanhado pela sua família e... Guardiola. Não se trata de Pep Guardiola, ex-treinador do médio no Manchester City, mas sim do irmão do técnico, Pere Guardiola. Pere é agente de Brahim Díaz desde que o espanhol era ainda um miúdo.Brahim não escondeu a alegria por se tornar jogador merengue e falou num sonho tornado realidade. Pere Guardiola bem terá tentado dissuadir o médio da decisão de abandonar a equipa comandada pelo seu irmão, Pep Guardiola, mas a falta de minutos em Manchester e a oportunidade de se tornar jogador blanco terão sido fatores decisivos para Brahim Díaz mudar de ares O espanhol, recorde-se, assinou até 2025 e terá direito a um salário cifrado nos 3,5 milhões de euros. O Manchester City encaixou 17 milhões de euros (mais sete possíveis em variáveis) com a venda e ainda assegurou 15% de uma próxima transferência. O Real Madrid não perdeu tempo e blindou o jogador com uma cláusula de rescisão nos 750 milhões de euros.