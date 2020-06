O segredo da boa forma de Marcos Llorente está na cama

Marcos Llorente, médio do Atlético Madrid, apresenta-se num excelente estado de forma e ao que parece o segredo está na cama onde dorme. Segundo o jornal 'As', o jogador tem uma cama especial, manufaturada, que custa 35 mil euros.





Na apresentação do produto para desportistas de elite (um dossier ao qual o 'As' teve acesso) a cama é descrita como sendo consequência de muita investigação científica e promete milagres. "Hogo é o único sistema de descanso do mundo, patenteado e garantido cientificamente, que reduz a idade biológica de forma natural, travando o processo de oxidação e inflamação devido ao qual envelhecemos", explica a marca, adiantando ainda que é feita "com materiais 100 por cento naturais".O dossier da marca 'Hogo' garante ainda "o descanso perfeito" e diz que é consequência "de uma vasta investigação (...) avalizada cientificamente por especialistas externos, pertencentes às melhores universidades de Espanha".E quais são as vantagens para um desportista? A marca procura convencer os clubes e futebolistas com a seguinte argumentação. "Diminui os processos oxidativos, melhorando os tempos de recuperação dos jogadores. Melhora a resposta em situações de stress, tanto ao nível físico como mental. Diminui as probabilidades de lesão e melhora a funcionalidade do sistema imunitário, bem como o estado geral do desportista."