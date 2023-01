«O teu marido é um violador»: mulher de Dani Alves partilha mensagens de ódio que tem recebido

"O teu marido é um violador", "no teu lugar suicidava-me" ou "cúmplice de um violador" são algumas das mensagens de ódio de Joana Sanz, a mulher de Dani Alves tem recebido nos últimos tempos.A modelo espanhola - que ainda está de luto pela morte da mãe há poucas semanas - partilhou nas stories do Instagram algumas das mensagens que tem vindo a receber desde que o marido foi preso, acusado de violar uma jovem de 23 anos numa discoteca em Barcelona.Joana Sanz partilhou também depois uma storie que foi eliminada pelo Instagram e constatou: "Para proibir que se utilizem certas palavras em mensagens, não põem restrições."Dani Alves foi preso dia 20 deste mês, quando se apresentou numa esquadra em Barcelona para prestar declarações sobre o caso. Foi presente a uma juíza, que o colocou em prisão preventiva, por considerar existir risco de fuga.Segundo a imprensa do país vizinho, o advogado do internacional brasileiro vai pedir segunda-feira a alteração da medida de coação para prisão domiciliária com pulseira eletrónica.Joana Sanz, entretanto, apagou do seu Instagram praticamente todas as fotos em que aparecia ao lado de Dani Alves.