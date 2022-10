O tweet de Casillas que está a gerar alvoroço nas redes sociais

Espero que me respeten: soy gay. #felizdomingo — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

Casillas publicou um tweet que está a criar alvoroço nas redes sociais e diversas interpretações. "Espero que me respeitem: soy gay. #felizdomingo", surge no seu twitter. Muitas reações se seguiram, nomedamente de Puyol (ver 2.ª imagem), mas a mensagem pode não ser uma confissão admitindo-se que se trate de uma campanha ou até de a conta ter sido pirateada.A resposta de Puyol deixa alguns indícios de que não se trata de estar a assumir a homossexualidade mas sim de um publicação irónica.No jornal 'As', o tweet é explicado como uma resposta irónica às notícias da imprensa cor de rosa do país, que lhe vão atribuindo romances, o último dos quais "com Alejandra Onieva, ex-cunhada de Tamara Falcó com quem tem uma boa relação há algum tempo".