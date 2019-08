Oblak sobre João Félix: «Tem um talento muito grande»

Jan Oblak, guarda-redes do Atlético Madrid, com um passado muito ligado a Portugal, comentou aquelas que são as primeiras impressões sobre João Félix, ex-avançado do Benfica que rumou aos colchoneros por 126 milhões de euros "É um talento, um talento muito grande. Acredito que se possa tornar num grande jogador. Estou seguro de que este é o sítio certo para ele evoluir ainda mais e aprender, com Simeone, coisas que antes não sabia fazer e melhorar ainda mais. Se continuar assim, se treinar bem e jogar como está a jogar, será um grande jogador", assegurou o ex-guarda-redes de Beira-Mar, Olhanense, UD Leiria, Rio Ave e Benfica, em entrevista ao canal oficial da Liga espanhola.Sobre as expectativas dos colchoneros para a nova temporada, Oblak foi perentório: "[no Atlético] as expectativas são sempre as de ganhar títulos e oxalá este ano ganhemos algum", concluiu.