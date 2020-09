«Obrigado pela oportunidade»: Nélson Semedo despede-se do Barcelona

Nélson Semedo confirmou a saída do Barcelona. Embora os clubes ainda não tenham oficializado, o lateral-direito deverá ir para o Wolverhampton.





"Muito obrigado, Barcelona pela oportunidade que me deram em viver o sonho de envergar esta camisola, jogar em Camp Nou e aprender e desfrutar ao lado dos melhores do Mundo. Obrigado por me fazerem crescer como jogador e pessoa. Foram três anos maravilhosos que nunca esquecerei. Agradeço aos meus companheiros, staff, adeptos e a todas as pessoas que me ajudaram desde que aqui cheguei. Desejo-vos a melhor sorte do Mundo", disse o internacional português nas redes sociaisAo que tudo indica, o Wolves irá pagar 35 milhões de euros ao Barça por Semedo, podendo o valor da transferência ascender aos 40 milhões, mediante o cumprimento de determinados objetivos.