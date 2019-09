Oficial: Albert Celades é o novo treinador do Valencia

O Valencia anunciou esta quarta-feira a contratação, até 30 de junho de 2021, de Albert Celades, em substituição de Marcelino Toral, recém-destituído do cargo de técnico principal da equipa espanhola."O Valencia chegou hoje a acordo com Albert Celades para se tornar, a partir de hoje, no novo treinador da sua equipa principal até 30 de junho de 2021. Dirigirá esta tarde a sua primeira sessão de treino", revelou o clube, em comunicado tornado público no seu site oficial.Albert Celades foi ex-jogador do Barcelona e do Real Madrid, entre outros clubes, e na época passada foi treinador adjunto de Julen Lopetegui na equipa merengue, mas também na seleção espanhola, além de ter sido técnico principal da seleção espanhola de sub-21.O novo técnico do Valência terminou a carreira de jogador em 2010 e esteve ao serviço da seleção espanhola no Mundial de 1998.Marcelino García Toral, de 54 anos, cumpria no Valência a terceira temporada, depois de ter sido quarto classificado nas duas últimas épocas, com dois apuramentos para a Liga dos Campeões e a conquista da Taça do Rei em 2018/19.Esta temporada, o clube segue em 13.º lugar, após três jornadas, com uma vitória (com o Maiorca), um empate (com a Real Sociedad) e uma derrota (com o Celta de Vigo).O clube, que conta com Gonçalo Guedes desde 2017/18, primeiro por empréstimo do Paris Saint-Germain, e, depois, a título definitivo, contratou esta época o lateral Thierry Correia ao Sporting, por 12 milhões de euros.