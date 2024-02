Oficial: De la Fuente será o selecionador de Espanha pelo menos até ao Mundial'2026

| La Comisión Gestora autoriza ejercitar la cláusula de renovación de Luis de la Fuente.



A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) informou esta quinta-feira que Luis de la Fuente será o selecionador nacional da equipa masculina de futebol de Espanha pelo menos até ao Campeonato do Mundo de 2026. De acordo com o que foi divulgado pelo organismo, através do documento hoje publicado no site oficial e nas redes sociais da federação, a RFEF terá ativado uma opção que permitia prolongar o vínculo do treinador de 62 anos.No referido comunicado, a Comissão de Gestão da RFEF diz que a renovação de Luis de la Fuente "é um passo necessário para a seleção e para a instituição que tutela o futebol em Espanha, dando estabilidade à equipa nacional na preparação para o Campeonato da Europa, que começará no próximo mês de junho", pode ler-se.