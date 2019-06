Oficial: Marcos Llorente reforça Atlético Madrid

O Atlético Madrid oficializou esta quinta-feira a contratação de Marcos Llorente, que assim troca o Real Madrid pelo outro emblema da capital espanhola.





De acordo com as informação divulgadas no site oficial, o clube e o médio espanhol, de 24 anos, chegaram a acordo para a assinatura de contrato válido para as próximas cinco temporadas, ficando apenas a faltar os habituais exames médicos.Também o Real Madrid já oficializou o negócio, desejando as "melhores felicidades" ao jogador formado no clube merengue.