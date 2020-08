Oficial: Quique Sétien já não é o treinador do Barcelona

Está confirmado. Quique Sétien já não é o treinador do Barcelona. A sua saída já era esperada, especialmente depois do fracasso absoluto na Liga dos Campeões, com a goleada sofrida nos quartos-de-final diante do Bayern Munique, mas agora é mesmo oficial. O técnico, de 61 anos, deixa os catalães oito meses depois de ter assumido o seu comando, partindo com um balanço de 16 vitórias, 4 empates e 5 derrotas em 24 partidas.





Quanto ao seu sucessor, o Barcelona revela que o nome será anunciado nos próximos dias, "como parte de uma ampla restruturação da primeira equipa".