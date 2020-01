Oficial: Barcelona despede Valverde e Setién é o novo treinador

O Barcelona chegou a acordo com Ernesto Valverde para a rescisão de contrato. Depois de um dia de avanços e recuos, o clube catalão anunciou no seu Twitter oficial o despedimento do treinador espanhol, de 55 anos, e pouco depois anunciou a contratação de Enrique 'Quique' Setién, de 61 anos, como novo técnico.





Depois de nas últimas horas as negociações estarem num imbróglio, finalmente, o Barcelona efetuou a troca no comando técnico.