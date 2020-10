Oposição consegue votos para moção censura contra direção do Barcelona

A oposição ao presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, reuniu as assinaturas necessárias para apresentar uma moção de censura à gestão do clube, anunciou esta quarta-feira o empresário Jordi Farré, pré-candidato às eleições agendadas para 2021.

A contestação a Bartomeu aumentou em agosto, depois da derrota por 8-2 frente ao Bayern Munique, nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, num jogo disputado em Lisboa, e agudizou-se, pouco depois, com a ameaça de saída do futebolista argentino Lionel Messi, que não chegou a concretizar-se.

A proposta de moção de censura, concretizada por Jordi Farré, foi apresentada dias depois de o avançado internacional argentino, vencedor por seis vezes da Bola de Ouro, ter anunciado a intenção de rescindir o contrato unilateralmente com o clube catalão.

"Objetivo alcançado! Obrigado a todas os que tornaram isto possível", escreveu Farré, no Twitter, depois de terem sido obtidas 20.731 assinaturas a favor da moção, que necessitava de 16.521 para ser admitida.

A moção, a terceira da história do Barcelona, já mereceu o apoio dos outros pré-candidatos às eleições de 2021 Víctor Font e Lluís Fernández Alà e de vários grupos de adeptos do clube.

Tot i haver assolit l'objectiu de 16.520 signatures ja fa algunes hores, us passem les dades de signatures validades al final de la jornada d'avui.



Novament, gràcies a tots/es i cadascun/a dels que ho heu fet possible! #NouImpulsBarça pic.twitter.com/CiFIReUA4d — Jordi Farré (@JordifarreFcb) October 7, 2020