Orlando Sá termina carreira: «Foi uma decisão difícil mas ganhei coragem»

Orlando Sá anunciou esta quarta-feira o final da sua carreira com um longo texto publicado na sua conta de Facebook. No dia em que completa 33 anos, o português decidiu tomar uma decisão que diz ser difícil, após voltar a lesionar-se.





"Supostamente seria um dia feliz, porém, hoje, deixo de fazer aquilo que mais gosto. Foi uma decisão difícil, mas ganhei coragem e decidi terminar a minha carreira como jogador após ter confirmado uma nova lesão", escreveu o antigo avançado."Considero que não seria justo continuar, nem honesto comigo e com os outros, se o fizesse, sinto-me incapaz de o honrar [o futebol] fisicamente, mas continuarei a fazê-lo certamente de outra forma", acrescentou, sem esquecer os adeptos dos clubes por onde passou."E os golos? Que feliz me fizeram, bem como a felicidade espelhada, no rosto de cada adepto, de cadapessoa, nos estádios por onde passei, foi maravilhoso! Foi bom sentir-me um exemplo e no fundo um ídolo para muitos deles", salientou, deixando ainda um agradecimento aos companheiros de equipa e à família.Recorde-se que Orlando Sá passou por emblemas como Esposende, Sp. Braga, FC Porto e Nacional em Portugal e ainda pelos ingleses do Fulham e do Reading, pelos polacos do Légia Varsóvia, pelos israelitas do Maccabi Tel Aviv, pelos belgas do Standard Liége e pelos chineses do Henan, antes de pendurar as chuteiras nos espanhóis do Málaga.