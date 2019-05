Os pormenores do regresso do Barcelona a casa: ambiente parecia um funeral

A imprensa espanhola dá conta esta quarta-feira que o ambiente no seio da equipa do Barcelona no regresso a casa, depois da, era tenso. A pesada derrota em Inglaterra teve efeitos mais devastadores na equipa do que a verificada na época transata, em Roma.O presidente Josep Maria Bartomeu praticamente não falou com os jogadores. Trocou algumas palavras com o seu vice-presidente, Jordi Cardoner; cumprimentou o treinador Ernesto Valverde e pouco mais. As eventuais análises ao que se passou foram adiadas para mais tarde.O técnico era, aliás, um dos elementos da comitiva mais afetados pelo descalabro, segundo revelou uma fonte do balneário ao jornal 'As'. Valverde conversou apenas com o seu adjunto, Jon Aspiazu, ao lado de quem se sentou no avião.Messi, por sua vez, estava frustrado e não o escondia. Sentou-se oa lado seu amigo, Pepe Costa, de rosto fechado. Ainda para mais teve problemas no controlo antidoping e não viajou com a equipa para o aeroporto, onde, à chegada, foi confrontado por um adepto.A viagem de regresso à Catalunha foi tensa, em ambiente de desolação. Segundo a imprensa do país vizinho, havia a clara sensação de que uma etapa chegara ao fim e que a partir da próxima temporada outra se iniciará...