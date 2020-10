Os segredos de Adama Traoré para ganhar músculo: da comida da mãe aos "abdominais excêntricos"

Adama Traoré estreou-se em Alvalade pela seleção espanhola e deslumbrou, não só pelo que jogou como também pela estampa física. O jogador do Wolverhampton, onde é treinado pelo português Nuno Espírito Santo, revelou depois do jogo com Portugal algumas das suas rotinas.





"O meu trabalho de ginásio é guiado pelo preparador físico. Mas não levanto pesos. A minha genética é assim, faz com que a musculatura cresça rápido. Faço outros exercícios, cada pessoa tem de se adaptar ao que é melhor para si. Faço muito 'core' [treino para fortalecer o torso], abdominais excêntricos... O segredo está em conheceres o teu corpo e adaptares o treino às tuas condições físicas", contou o avançado.Traoré tem há muitos anos um nutricionista e um preparador físico pessoal. "Ganhei músculo com treino, descanso e alimentação. É um equilíbrio de tudo isto. A minha mudança física, a evolução, tudo aconteceu por necessidade. Com 15 anos tive problemas nos joelhos, com uma tendinite que não me deixava fazer o meu jogo nem explorar a velocidade. Comecei a fortalecer no ginásio. Era muito explosivo e precisava de fazer um trabalho mais específico para evitar lesões.""A minha rotina começa com um aquecimento, para preparar os músculos antes de um treino intenso. Faço exercícios, não só para pontenciar, mas também para prevenir lesões, que é o que qualquer desportista mais teme", acrescentou.A alimentação deixa a cargo da mãe, que confeciona pratos africanos e espanhóis. "A alimentação é fundamental, é uma parte importante do treino. A água, embora durante os jogos não beba muita, é vital. Manter os níveis de hidratação durante um treino é fundamental para um desportista. Tento variar os pratos, ter uma alimentação diferenciada, saudável e equilibrada. Posso comer um pouco de paella ou um prato típico do Mali. A minha mãe é a melhor cozinheira do Mundo! Mas também, como todos os desportistas, como muita massa. Como em função daquilo que o nutricionista me diz e do que gosto."