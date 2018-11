Os últimos dias de Lopetegui no Real Madrid: da refeição com Florentino aos milhões que podia ter recebido

Julen Lopetegui chegou ao Real Madrid de forma atribulada (após a saída de Zidane dos merengues e depois da forma como o técnico basco saiu da seleção de Espanha), mas o seu dia-a-dia no Bernabéu também não foi fácil. O jornal 'Marca' conta este sábado como foram os últimos dias do antigo treinador do FC Porto no banco dos merengues.Como já se sabe, os resultados que Lopetegui alcançou no Real Madrid ficaram muito aquém do desejado (deixou a equipa no nono lugar do campeonato). O jornal espanhol revela que o treinador se juntou à mesa com Florentino Pérez duas semanas antes da goleada sofrida em Barcelona (e consequente despedimento) e a refeição tinha o objetivo de melhorar uma relação que se estava a deteriorar.Nesse encontro, além dos resultados, os dois falaram da gestão de jogadores como Vinícius, Odriozola e Mariano. Os restantes diretores do Real Madrid tinham uma ideia clara: Florentino Pérez teria de esperar que o clube se enganasse em relação ao treinador e a razão estaria do seu lado.Depois dos 5-1 de Camp Nou, Lopetegui saiu e deixou atrás de si um contrato que teria aumentado consideravelmente se Lopetegui tivesse conquistado títulos no banco dos merengues. De seis podia ter passado para 12 milhões.