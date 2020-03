Pablo Gállego, o único jogador espanhol em atividade: «Não vejo motivo para pararmos»

O mundo do futebol está paralisado a nível global, mas na Nicarágua, o campeonato resiste – ainda que à porta fechada. Pablo Gállego, melhor marcador da liga local, com cinco golos nas dez jornadas mais disputadas, explicou como o momento está a ser vivido pelos atletas em tempos de pandemia.





O avançado integra o plantel do Managua, um dos nove clubes que concordaram com a decisão de manter o campeonato. Apenas o líder da prova, Diriagén mostrou indignação: antes do jogo com o Ocotal, os jogadores surgiram de máscaras, luvas e apresentando uma distância de segurança. "Não sei se a decisão é acertada ou não, são competências do Ministério da Saúde ,mas a situação parece controlada na Nicarágua e não vejo motivo para termos de parar", considera o avançado, o único jogador espanhol ainda em competição."Estou em casa por decisão própria, mas tudo continua normal. O Governo lançou uma campanha de prevenção e cada um deve tomar as suas próprias medidas", defende. "Vamos continuar a competir, porque queremos cumprir com a nossa obrigação e dever com o clube. Tomaremos, isso sim, as medidas de prevenção necessárias, no que diz respeito à higiene".Apesar da normalidade na vida de Pablo Gállego, o jogador assume que tem passado mal as noites, preocupado com a situação em Espanha. "Confesso que me está a custar dormir, porque estou muito preocupado com a minha família e com as pessoas em Espanha. Espero que isto acabe o quanto antes", conclui.