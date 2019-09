Paco Alcácer e a sua passagem pelo Barcelona: «Muita gente se portou mal comigo»

À luz do duelo entre Borussia Dortmund e Barcelona, da Champions, Paco Alcácer abordou não só o tema sobre se iria festejar caso marcasse um golo à sua ex-equipa, mas também a sua passagem pelo emblema blaugrana referindo que nem todos os elementos do clube se portaram "bem" com ele."Vou decidir no momento [se festejo o golo]. Tenho respeito por muitas pessoas e por muitos companheiros. Muitas pessoas portaram-se muito bem e outras muito mal. Os jogadores portaram-se muito bem, os adeptos também, mas outra parte tratou-me mal. No Barcelona muita gente portou-se muito bem comigo, e ganharam o meu respeito, e muita gente portou-se mal comigo. Para mim era muito importante ver que confiavam em mim e muitas pessoas não o demonstraram", afirmou Alcácer à rádio 'SER Catalunya'.Em relação à partida da Liga dos Campeões, Paco reforçou a importância que o encontro terá para os adeptos do Borussia, esperando um Signal Iduna-Park "cheio"."Os adeptos vão estar eufóricos porque será o primeiro jogo da Champions frente a um enorme rival. O estádio estará cheio. Temos muita vontade que chegue o jogo", referiu o avançado.Alcácer também falou do papel de Messi nas decisões do Barcelona, vendo no argentino uma influência determinante devido à sua qualidade, tendo depois aproveitado para desejar as melhoras ao craque argentino visto este"Devo estar satisfeito com os jogos que joguei lá [pelo Barcelona]. Fiz o que pude para continuar a jogar. No fim de contas está nas mãos do treinador quem joga. É muito complicado jogar com futebolistas como Luis Suárez ao lado. Um jogador [Messi] deste nível é importante para a equipa e para o clube. Sempre lhe vais pedir opinião e ouvir. Esperemos que jogue não jogue contra nós [risos].