Pai de Messi admite reviravolta: avançado pode ficar no Barcelona

Reviravolta à vista. Um dia depois de ter chegado a Barcelona para negociar uma saída amigável de Messi do clube catalão, o pai e empresário do avançado, Jorge Messi, hoje já admite outro cenário.





Questionado se está a trabalhar na opção de Messi continuar no Barcelona até junho de 2021 - data em que termina o seu contrato -, o agente e pai do avançado argentino respondeu 'sim', perante as câmaras da TV espanhola 'Cuatro'.Esta possibilidade já tinha sido avançada por um jornalista argentino. Martin Arevalo indicava que havia 90% de hipóteses de Messi se manter no Barcelona.As próximas horas deverão trazer novidades, depois de a reunião de ontem entre Jorge Messi e o presidente do Barcelona Josep Maria Bartomeu não ter chegado a bom porto.