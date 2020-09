Pai de Messi procura uma solução amigável com o Barcelona

Jorge Messi, pai e representante de Leo, viajou ontem para Barcelona e hoje vai reunir-se com Josep Maria Bartomeu, presidente do clube, para assegurar uma saída amigável para o filho. A situação encontra-se extremada, pois o Barça lembra que o avançado argentino tem contrato até 2021 e, por isso, só aceita a sua saída, caso algum clube pague a cláusula de rescisão de 700 milhões de euros. Por outro lado, o jogador e o seu agente querem que os catalães respeitem a alínea que permite a Messi abandonar o clube no final da presente temporada. A ideia é chegar a um entendimento, ou seja, negociar uma possível transferência e evitar que este imbróglio tenha de ser decidido nos tribunais.

Frenkie de Jong, médio holandês do Barcelona, abordou o assunto do momento na equipa blaugrana, em conferência de imprensa, enquanto está na concentração da seleção da Holanda. “Espero que continue, mas não depende de mim. Continua no nosso grupo do WhatsApp.”

Man. City afasta-se

Os citizens só aceitam Messi se sair a custo zero do Barcelona. Os problemas com a UEFA, devido ao fair play financeiro no último ano, fazem com que os responsáveis do Man. City fiquem com o pé atrás neste negócio. Já Guardiola, na impossibilidade de contar com o avançado, terá dito a Messi que o melhor para ele é ficar no Barça, escreve o ‘Mundo Deportivo’.