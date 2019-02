Pai de Simeone e o gesto de Diego no jogo com a Juventus: «Não lhe ensinei aquilo...»

Carlos Simeone, pai do treinador do Atlético Madrid, ficou surpreendido com o gesto do filho durante ocom a Juventus, em que Diegona comemoração de um dos golos da sua equipa."Não lhe ensinei aquilo, não sei de onde tirou aquele gesto. Surpreendeu-me porque pensei que era um gesto de outro tempo, mas não passou de uma acumulação de sensações, nada mais", considerou o pai do técnico argentino a um programa de rádio, em Espanha. "Espero que não o castiguem, até porque fê-lo para a sua gente, para os adeptos do Atlético Madrid.", que disse aos adeptos dos colchoneros e depois aos jornalistas que tem cinco Ligas dos Campeões e o Atlético Madrid zero, também não foi do agrado de Carlos Simeone. "Não me identifico com o que ele fez, mas de qualquer forma respeito-o. É um jogador extraordinário."Sobre o encontro, Carlos Simeone ficou deslumbrado. "Foi um jogo muito interessante, mas não está terminado, nem pouco mais ou menos. No entanto, o Atlético foi uma maravilha..."