«Para assinar pelo Real Madrid joguei com outro nome e vivi escondido num hotel»

Antes de Modric, em 1991, o Real Madrid teve outro virtuoso jogador croata nas suas fileiras: Igor Jovicevic. Aos 47 anos, o agora técnico do Dínamo de Zagreb, recorda-se bem do filme que foi para assinar pelos merengues.





"Eu tinha 17 anos. Vinha de ser vice-campeão da Europa de sub-17, onde fui eleito o melhor do torneio. Tinha várias ofertas, mas estava em Verona, num hotel, para assinar por esse clube. Mas vejo entrar uma equipa, reconheço o Radomic Antic, era o Real Madrid, que vinha ali jogar um torneio. Falei com algumas pessoas que conhecia deles, com Antic, com o vice-presidente Zapata, e propuseram-me voltar com eles para Espanha. Fui, joguei alguns jogos com um nome diferente na camisola e estive escondido num hotel, incógnito, até que um jornalista me descobriu. Finalmente, fechou-se a contratação e assinei por cinco anos", revelou, em entrevista ao ‘As’.Jovicevic explicou também que nunca chegou a jogar pela equipa principal do Real Madrid por causa de uma cláusula que tinha no contrato."Com 17 anos, nem percebi o que meteram no meu contrato. Via que para os amigáveis chamavam-me sempre, mas para os jogos oficiais nunca me convocavam. Depois percebi que havia uma cláusula. Se jogasse oficialmente pela equipa principal, o Real tinha de me pagar muito dinheiro e fazer-me um novo contrato. Foi um obstáculo e era outra época. Só podiam jogar três estrangeiros e na minha posição havia Hagi, Laudrup, etc", contou.