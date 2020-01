«Para o que custou exige-se-lhe muito mais»: o que dizem os espanhóis da exibição de João Félix

O Atético Madrid perdeu (2-1) de forma surpreendente na visita ao reduto do Cultural Leonesa, equipa do terceiro escalão, em jogo a contar para os 16 avos-de-final da Taça do Rei de Espanha, numa partida em que João Félix foi titular na formação colchonera.





O avançado português, de 20 anos, foi um dos escolhidos por Diego Simeone para encarar esta partida que parecia, inicialmente, estar ao alcance da formação colchonera. À passagem do minuto 62, o ex-avançado do Benfica assistiu, de forma primorosa, Ángel Correa para o argentino colocar os rojiblancos na frente da eliminatória. Contudo, apesar de alguns pormenores de qualidade, pouco mais acrescentou ao jogo colchonero.Eis a exibição do internacional português vista pelos principais meios de comunicação de desporto espanhóis."Numa frente com três, movimentou-se muito bem como um falso 9 nos primeiros minutos, até ao momento em que o Atlético perdeu a posse de bola. Deixou quatro grandes passes, mesmo que só Correa tenha aproveitado para marcar. Um toque bastou para deixar o argentino de frente para o golo. Antes, fez duas assistências fantásticas para Vitolo, mas o avançado não conseguiu bater o guarda-redes em nenhuma delas. Também para Saponjic com um brilhante passe. Desceu um pouco no terreno para poder receber a bola de forma mais confortável entre linhas, esperando a desmarcação dos seus colegas de equipa. Pela negativa, tentou fazer algo bonito e por várias vezes perdeu a posse da bola por não ser prático.""Tudo bem que não aguente uma partida inteira mais prolongamento diante do Real Madrid, na final da Supertaça, mas é muito preocupante que João Félix não tenha físico suficiente para render o máximo durante 90 minutos com o Cultural Leonesa. Contudo, deixou muitos pormenores de qualidade e uma grande assistência para Vitolo e deixou Correa de frente para o golo, para o preço que custou exige-se-lhe muito mais.""Teve mais liberdade do que noutros jogos para jogar entre linhas e fez vários passes que mostram a sua grande qualidade, mas faltou-lhe afinco no último terço."