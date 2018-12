Paris SG quer Isco mas assustou-se com milhões pedidos pelo Real Madrid

O 'AS' adianta esta sexta-feira que o Paris SG terá entrado em contactos com a equipa de representação de Isco, no sentido de saber quais as condições para uma eventual transferência do médio do Real Madrid para o campeão francês. Ainda assim, escreve o mesmo diário, o elevado valor pedido pelo Real Madrid poderá impedir qualquer avanço concreto, já que essa verba (o valor não é revelado) deixaria os franceses ainda mais ameaçados por causa do Fair Play Financeiro.Ora, perante a possibilidade de não ter condições para avançar para a contratação, o Paris SG terá um plano B na manga, o também espanhol Omar Mascarell, atualmente ao serviço do Schalke 04. Curiosamente, o Real Madrid tem direito de opção pelo médio dos alemães, que em 2016 trocou os merengues pela Bundesliga. O certo é que, por uma via ou pela outra, o Paris SG quer reforçar o meio campo, até porque está na iminência de perder Rabiot e Lassana Diarra.