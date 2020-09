Particular entre Real Madrid e Rayo Vallecano cancelado por causa da Covid-19

O Real Madrid tinha programado para esta quarta-feira um jogo de preparação frente ao Rayo Vallecano, em Valdebebas, o centro de estágio do clube merengues. Mas o jogo não se vai realizar por precaução. De acordo com a Marca, um jogador do Rayo está ainda a aguardar o resultado a um teste PCR à Covid-19 e, nesse sentido, os dois clubes acharam melhor não disputar o particular.





Também o treino desta terça-feira do Rayo foi diferente, com os jogadores a cumprirem exercícios específicos de forma individual, para precaver qualquer situação de contágio.A Liga espanhola arranca já no próximo fim de semana, mas o Real Madrid adiou o seu primeiro jogo, com o Getafe. Já o Rayo Vallecano estreia-se na segunda liga espanhola no domingo, em Maiorca.