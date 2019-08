Paulo Futre rendido a João Félix: «Acho que esta jogada supera o desafio...»

Paulo Futre havia lançado um desafio a João Félix esta manhã, antes da estreia oficial do jovem pelo Atlético Madrid, publicando um vídeo com uma jogada sua há 30 anos . Agora, pouco depois da vitória dos colchoneros sobre o Getafe, salientou a fantástica jogada do internacional português."Vitória importantíssima para começar a temporador e acho que essa jogada tremenda supera o desafio, não? Espero que a lesão não seja nada, rapaz. Muita força e 'Aupa Atleti'", disse Futre nas redes sociais.Recorde-se que, antes de sair lesionado, João Félix conquistou um penálti num lance em que arrancou antes do meio-campo e passou por três adversários.