Pediu a camisola a Messi e recebeu as de meia equipa do Barcelona

O antigo internacional colombiano Fabián Vargas revelou em entrevista ao 'El País' um episódio marcante com Lionel Messi e camisolas do Barcelona em 2010 num encontro da La Liga. Vargas, que cumpria a segunda época no clube da Andaluzia, pediu a camisola ao argentino antes do jogo e foi surpreendido... nos balneários.





"Antes do jogo, alguns amigos ligaram-me e pediram a minha camisola para leiloá-la em benefício das vítimas das cheias que assolaram a Colômbia naquele ano. Eu aproveitei que íamos jogar com o Barcelona, procurei Messi antes do jogo para lhe contar e perguntei-lhe se me podia dar a camisola dele", começou por explicar o antigo médio que deixou de jogar em 2018 após uma carreira com passagens por clubes como Boca Juniors, Internacional e AEK de Atenas.O jogo foi um autêntico pesadelo para o Almería, porque os catalães golearam por 8-0 (com hat-trick de Messi) e mal o árbitro árbitro apitou Vargas foi direitinho para o balneário. "Saí do campo com tanta raiva e tristeza que até me esqueci do pedido que tinha feito", revela.Mas Messi não se esqueceu da conversa antes do jogo e Vargas foi avisado de que o argentino estava à porta do balneário para falar com ele. "Saí, ele tinha um saco e disse-me: 'estas são as camisolas que consegui recolher para ti'. Agradeci e dei-lhe um abraço", conta o colombiano, que só chegou ver a 'encomenda' dentro da cabine e ficou sem palavras. "Quando abri o saco tinha não só a camisola do Messi mas também as do Xavi, Iniesta, Dani Alves, Piqué e Puyol. Nunca vou esquecer aquele gesto e por isso espero que ele continue a bater recordes", concluiu Vargas.