Pedro Sánchez e o regresso do futebol: «Temo que aconteça primeiro através da televisão»

Pedro Sánchez abordou, este sábado, o regresso do futebol em Espanha, que se encontra suspenso devido à crise sanitária provocada pela Covid-19, uma decisão que diz pertencer às "federações e ligas".

O presidente do Governo espanhol, que anunciou o pedido para prolongar o período de estado de emergência no país, referiu ainda que o desporto-rei estará mais perto de regressar via televisão, do que propriamente com presença dos adeptos nos estádios.

"Sou mais adepto de basquetebol do que de futebol, mas esperemos que seja em breve [o regresso da competição], serão as federações e as ligas quem vai decidir. Já demos início aos treinos individuais dos desportos coletivos, esperemos que seja o quanto antes, mas temo que aconteça primeiro através da televisão do que propriamente nos estádios", apontou, em declarações citadas pela imprensa espanhola.