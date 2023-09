Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pedro Sánchez elogia "lição ao mundo" das jogadoras espanholas no caso do beijo forçado Primeiro-ministro espanhol elogiou a decisão das 23 campeãs do mundo de deixarem de vestir a camisola da seleção nacional se a direção da federação de futebol continuar em funções