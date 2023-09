Pelo menos três funcionários da RFEF coagiram Jenni Hermoso a aprovar publicamente o beijo de Rubiales

Entre "três a quatro" funcionários da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) terão tentado coagir Jenni Hermoso a aprovar publicamente o beijo não consentido de Luis Rubiales, ex-presidente do organismo que tutela o futebol em Espanha, logo após a seleção espanhola feminina ter conquistado o Mundial de futebol no passado dia 20 de agosto. A informação foi esta sexta-feira avançada pelo 'Cadena SER', na sequência da audiência que o antigo líder do órgão federativo espanhol teve hoje no âmbito das queixas que recaem sobre si após comportamentos inapropriados nas celebrações do título conquistado pela Espanha na final contra Inglaterra. Estes funcionários serão alegadamente pessoas próximas a Rubiales, como avança a mesma fonte.Recorde-se que esta sexta-feira, o juiz da Audiência nacional espanhola Francisco de Jorge determinou que Luis Rubiales não pode aproximar-se ou sequer comunicar com a jogadora Jenni Hermoso. A decisão foi comunicada ao ex-presidente da RFEF após a sessão de perguntas que decorreu hoje e durou cerca de 45 minutos.Diante do juiz, Luis Rubiales negou todos os factos que lhe são imputados, de coação ou de ter beijado sem consentimento a futebolista. Uma situação contestada por Carla Vall, advogada de Jenni Hermoso, que pediu medidas cautelares para o ex-líder da RFEF.