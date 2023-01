Pêpê Rodrigues no Cartagena

O médio Pêpê Rodrigues vai jogar no Cartagena, da 2ª divisão espanhola, na segunda metade da temporada. Depois de ter rescindido o contrato com os turcos do Ankaragucu, ao qual tinha sido cedido pelo Olympiacos no início da época, o jogador formado no Benfica, de 25 anos, decidiu mudar o rumo da carreira, chegando a Espanha também por empréstimo do clube grego.





O Cartagena segue no 9º lugar do campeonato e procura intrometer-se na luta pela subida.