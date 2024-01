Pepelu e Yaremchuk dão vitória ao Valencia diante do Villarreal

O Valência derrotou esta terça-feira o Villarreal por 3-1, em jogo da 19.ª jornada da Liga espanhola, e igualou o oitavo classificado da tabela, enquanto a Real Sociedad empatou e marcou passo na luta pelos lugares europeus.

O ucraniano Yaremchuk abriu caminho ao triunfo caseiro dos che, logo aos quatro minutos, e dois penáltis convertidos por Pepelu, aos 27' e 57', consolidaram o triunfo da equipa de Marcelino na receção ao submarino amarelo, em dérbi da Comunidade Valenciana. Gerard Moreno ainda reduziu para os forasteiros, aos 73 minutos, mas já não pôde evitar a derrota ante os valencianos, sem o lesionado André Almeida e o suspenso Thierry Correia.

O triunfo permitiu à formação da casa igualar os 26 pontos do Getafe, que hoje perdeu, e ultrapassar à condição o Las Palmas, que ainda não jogou na 19.ª ronda, enquanto o Villarreal continua em 13.º, com 19 pontos, voltando às derrotas.

Antes, a Real Sociedad resgatou um ponto na receção ao Alavés, numa partida condicionada pela expulsão do guarda-redes dos bascos Remiro, aos 36 minutos, após tocar a bola com a mão fora da área, o que obrigou à saída do avançado português André Silva, titular, para a entrada de Marrero. O capitão do Alavés, Rioja, marcou aos 76 minutos de grande penalidade, a punir uma falta de Mikel Merino, mas foi este a 'redimir-se' com uma assistência, já nos descontos, para o tento certeiro de Zubimendi, aos 90'+6.

Foi o terceiro empate seguido dos txuri urdin, que ocupam o sexto lugar, com 32 pontos, podendo ver o rival Athletic fugir, no quinto posto, uma vez que têm já 35 pontos e só jogam quinta-feira para a 19.ª ronda de La Liga.

Do lado dos forasteiros, o empate põe fim a um ciclo com três derrotas seguidas, mas a equipa de Vitoria-Gasteiz, outra cidade basca, não vence para a Liga desde 24 de novembro, ante o Granada (3-1).

No primeiro jogo do dia, o Rayo Vallecano venceu de novo na Liga espanhola, após oito partidas sem conseguir somar três pontos, ao triunfar por 2-0 na deslocação ao reduto do Getafe, penalizado por três expulsões, duas delas dentro de campo. Latasa foi expulso aos 40 minutos, por acumulação de amarelos, e, aos 50', foi Mason Greenwood, com vermelho direto, mostrado também a Damián Suárez aos 70', por palavras dirigidas à equipa de arbitragem.

Fora da indisciplina, a partida decidiu-se num bis de Sergio Camello, aos 45'+1 e 47', deixando o conjunto de Vallecas no 11.º posto, com 23 pontos, a três do Getafe, nono, que não utilizou o suplente português Domingos Duarte.

Na quarta-feira, entram em campo os líderes do campeonato, com o Real Madrid a receber o Maiorca, pelas 18:15 (em Lisboa), e o Girona a bater-se com o Atlético de Madrid, pelas 20:30, numa altura em que ambas as equipas somam 45 pontos no topo da tabela, mais sete do que colchoneros e Barcelona.

O dia conta ainda com o embate entre o Celta de Vigo e o Betis e o Granada e o Cádiz.

SIF // PFO

Lusa/Fim