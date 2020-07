Pesadelo em Barcelona: Messi quer terminar contrato e sair em 2021

Lionel Messi pretende sair do Barcelona em 2021, quando termina o seu atual contrato, revelou esta quinta-feira a Cadena SER no programa 'El Larguero'.





De acordo com este meio de comunicação espanhol, o avançado terá dito àqueles que lhe são mais próximos que não pretende ser um problema para o clube e que está descontente com a forma como lhe têm apontado o dedo dentro do próprio emblema, através de informações colocadas no exterior por fonte anónima.De resto, as fracas campanhas do Barcelona e a instabilidade que tem dificultado a criação de um projeto vencedor também influenciam a decisão de Messi, frisa a Cadena SER.De resto, é evidente o mal-estar que reina no balneário entre jogadores e equipa técnica e o 'desprezo' dado por Messi ao adjunto Eder Sarabia ainda deitou mais lenha para a fogueira.Na ida a Vigo, na jornada passada, os blaugrana empataram com o Celta e na pausa para hidratação as câmaras de televisão captaram o desdém dos jogadores relativamente à equipa técnica. Quique Setién aparece muito pensativo, quase em segundo plano, enquanto os jogadores bebem água, e o seu adjunto tenta dizer algo a Messi, mas o argentino reage com indiferença e vira-lhe as costas.