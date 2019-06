Petkovic aconselha Jovic: «Vai ser preciso paciência no Real»

Dejan Petkovic tem dupla nacionalidade. Nasceu na Sérvia mas fez-se homem no Brasil, apaixonou-se pelo país canarinho e atualmente é um dos mais populares comentadores do futebol brasileiro. Para além disso, na longa carreira passou por muitos clubes e um deles foi o Real Madrid, entre 1995 e 1998.

O antigo jogador, de 46 anos, foi convidado pelo diário ‘Marca’ a lançar um olhar aquilo que pode ser a aventura de Luka Jovic no Real Madrid e não tem muitas dúvidas – vai ser necessário que o avançado tenha muita paciência no Santiago Bernabéu.

"Espero que o Luka triunfe, mas não vai ser nada fácil. É um jogador que se destacou no Eintracht e espero mesmo que seja digno da camisola blanca. Foi uma camisola envergada por muitos craques…", iniciou.

"É um avançado de futuro, com potência e velocidade, que oferece características diferentes do Benzema. Espero que tenham paciência para com ele. Terá oportunidades, mas no início não terá muitas. A partir daí tudo dependerá dele", rematou.