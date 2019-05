Piqué deixa aviso à tripulação

Uma das vozes da desilusão no Barcelona foi Gerard Piqué que, mesmo assim, não deixou de proferir algumas críticas à prestação da equipa. "Temos de ver o que correu mal, pois tínhamos de ganhar a Taça. Vamos ter um verão bem longo para analisar o que podemos fazer melhor. Estamos sem dúvida obrigados a ganhar todas as competições... mais esta que perdemos!", começou por dizer o central, de 32 anos, considerando justo o triunfo do Valencia.

"Eles chegaram três vezes à nossa baliza e fizeram dois golos. Estavam muito bem fechados lá atrás. Estou contente pela reação que tivemos como equipa e podíamos ter empatado. Mas há que felicitar o Valencia, pois foi um justo vencedor da Taça", concluiu.