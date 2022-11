Piqué e o momento da retirada: «Estes seis meses foram muito difíceis, foi uma libertação»

Gerard Piqué fez a última aparição enquanto jogador diante do Almería. O internacional espanhol foi titular e saiu ao minuto 84, ovacionado pelo Camp Nou e, no final do encontro, expressou o que lhe ia na alma quando percebeu que iria deixar o campo."Pensei que já estava, tiraram-me um peso de cima. Não foram meses fáceis. Levo tudo, o que competi e joguei. Houve dias melhores e piores, com erros e coisas acertadas. Dei tudo e isso deixa-me orgulhoso", garantiu à LaLiga TV.O central catalão, de 35 anos, sublinhou que não pensava no dia em que deixaria o futebol profissional. "Nunca pensei no final. Nunca pensei que me retiraria. Pensas sempre em fazer mais um ano, nunca pensas em retirar-te. As coisas dão-se de uma forma e tens de tomar uma decisão. Estes seis meses foram muito difíceis, foi uma libertação", assumiu o jogador que foi assobiado pelos próprios adeptos nas últimas semanas, já depois de se separar de Shakira.