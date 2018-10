Piqué irritado com atrasos de Dembélé, que até demora para amarrar as chuteiras

Ousmane Dembélé ainda não conseguiu integrar-se a 100 por cento no Barcelona. Contratado por 105 milhões de euros, em 2017, ao Borussia Dortmund, o avançado francês tem tido algumas dificuldades, primeiro com as lesões, agora com a lentidão de movimentos, que já levou, inclusivamente, Gerard Piqué a 'puxar-lhe as orelhas' uma série de vezes.Segundo o jornal francês L'Equipe', volta e meia Dembélé chega atrasado aos treinos e o treinador Ernesto Valverde já se mostrou irritado com a situação.Piqué falou inclusivamente com o avançado, aconselhando-o a ser mais rigoroso, pois num clube como o Barcelona o comportamento e o profissionalismo dos jogadores é muito importante.A última gota que fez transbordar a paciência culé aconteceu no jogo com o Sevilha, no último fim-de-semana. Messi lesionou-se (sofreu uma fratura no braço) e quando foi chamado a render o argentino, Dembélé demorou 'uma eternidade' a amarrar as chuteiras...Piqué já o tinha avisado no túnel, antes do jogo com o Atlético Madrid, que tinha de ser mais rápido a amarrar as botas. E quando viu o episódio repetir-se, o central ficou bastante irritado...