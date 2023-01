Piqué pondera deixar a reforma para jogar no clube... do qual é dono

O portal 'Relevo' adianta que Gerard Piqué estará a ponderar deixar a reforma, apenas dois meses depois de ter anunciado o seu adeus ao futebol, para representar o Andorra FC, o clube da Segunda Divisão espanhola do qual é dono desde 2018. Ainda assim, como escreve a referida publicação, a vontade do defesa central poderá esbarrar em questões regulamentares da Liga, muito por culpa do seu elevado salário.Piqué até pode aceitar baixar o seu vencimento para uma verba mínima - algo que provavelmente faria, até porque o custo desse salário seria seu -, mas o problema aqui passa pela definição desse mesmo valor mínimo para efeitos de limite salarial do Andorra FC. Esse montante é definido pelo Comité de Valorização da Liga, que tem como missão fixar um salário mínimo, tendo como base os contratos prévios do jogador e outras informações relevantes. O Comité normalmente até aceita pedidos para cortes drásticos de salário - para metade, por exemplo -, mas neste caso a redução para metade seria igualmente impossível para o Andorra, isto porque Piqué auferia qualquer coisa como 20 milhões de euros anuais no Barça...E depois há outro problema, que é o próprio teto salarial do Andorra, fixado nos 6,5 milhões de euros anuais... para todo o plantel. Ora, mesmo que o Comité aceitasse que Piqué ficasse a ganhar somente 10% do que auferia até agora, nem mesmo esse corte seria suficiente, já que a equipa da Segunda Liga nem essa verba tem disponível.Haveria algumas possíveis formas de contornar essas regras, desde logo com um aumento de capital. Mas aí o limite seria de 25%, o que no caso do Andorra representaria uma subida aos 12,5 milhões de euros, uma verba que continuaria a ser baixa. Outra solução poderia passar pela entrada de novos patrocinadores que permitessem aumentar os ingressos do clube. Caso ambas fossem conseguidas, Piqué poderia efetivamente ser inscrito pelo Andorra. Resta apenas saber se o defesa, de 35 anos, estará disposto a tanto trabalho para voltar aos relvados. Ainda para mais na Segunda Divisão...