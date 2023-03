Piqué pronuncia-se sobre o caso Dani Alves: «Se aconteceu, há que ser duro com ele»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A polémica em torno do caso de alegada violação de Daniel Alves a uma jovem numa discoteca em dezembro último continua a fazer correr muita tinta. Esta terça-feira, foi Gerard Piqué, ex-companheiro de equipa do lateral-esquerdo brasileiro no Barcelona, quem deu a conhecer a sua visão sobre o caso.

"É um caso complicado, conheço-o e gosto dele. Em todo o caso, para os seus companheiros, é muito fodido. Quero que a justiça faça o seu trabalho. Até que me digam que não o fez, há que esperar. O mais fácil é dizer que é culpado. Quero esperar pelo que vai dizer o juiz e o que disser, há que aceitá-lo. E ajudar a vítima no processo. É muito complicado. Quando sai a notícia, eu como ex-companheiro de equipa, a sensação que fica é que não o conheces. Ficas em estado de choque porque dizes 'partilhámos tudo'. Olhas para ele e nunca imaginarias tal coisa", atirou, em declarações à 'RAC1'.

E prosseguiu: "Não estás à espera, foi como uma chapada de mão aberta. Se aconteceu, há que ser duro com ele e com tudo. Eu seria ainda mais duro do que já é neste momento a justiça. Temos de respeitar homens e mulheres. Oxalá [viver] um mundo em que nada disto acontecesse. Seria inflexível e duro se acontecesse o que parece ter acontecido."